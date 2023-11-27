Губерниев сообщил о мини-кризисе в «Локомотиве»

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что футболисты московского «Локомотива» не получают удовольствие от игры. В 16-м туре РПЛ железнодорожники не удержали преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотиву» каждый раз не хватает буквально отнюдь или чуть-чуть, самую малость, для того чтобы забить, додержать победный счет. Команда-то с очень хорошим игровым потенциалом, но мне кажется, что все-таки нужно начать получать удовольствие от игры. Потому что есть моменты, которые меня очень сильно радуют. Но даже когда наступает какая-то сложная минута, нужно уже додержать этот удар или перетерпеть. Вот и все.

Команде нужно следить не только за делами, но еще и за словами. В том числе и главного тренера очень симпатичного, хорошего методиста, хорошего практика, молодого специалиста, который очень нужен российскому футболу. Поэтому, конечно, он сгустил краски, но самое-то главное, что, имея преимущество, не удержали победу. Там действительно были остановки, и судья добавил время, ориентируясь на эти остановки. Поэтому я так скажу: «ЛОКОМОТИВ», СОБРАЦЦА!!!» С двумя Ц и А на конце, вот именно так. Я очень верю в команду и не сомневаюсь, что этот мини-кризис, я подчеркиваю – мини-кризис – «Локомотив» преодолеет», – сказал Губерниев.