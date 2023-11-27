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    Губерниев сообщил о мини-кризисе в «Локомотиве»

    Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что футболисты московского «Локомотива» не получают удовольствие от игры. В 16-м туре РПЛ железнодорожники не удержали преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

    «Локомотиву» каждый раз не хватает буквально отнюдь или чуть-чуть, самую малость, для того чтобы забить, додержать победный счет. Команда-то с очень хорошим игровым потенциалом, но мне кажется, что все-таки нужно начать получать удовольствие от игры. Потому что есть моменты, которые меня очень сильно радуют. Но даже когда наступает какая-то сложная минута, нужно уже додержать этот удар или перетерпеть. Вот и все.

    Команде нужно следить не только за делами, но еще и за словами. В том числе и главного тренера очень симпатичного, хорошего методиста, хорошего практика, молодого специалиста, который очень нужен российскому футболу. Поэтому, конечно, он сгустил краски, но самое-то главное, что, имея преимущество, не удержали победу. Там действительно были остановки, и судья добавил время, ориентируясь на эти остановки. Поэтому я так скажу: «ЛОКОМОТИВ», СОБРАЦЦА!!!» С двумя Ц и А на конце, вот именно так. Я очень верю в команду и не сомневаюсь, что этот мини-кризис, я подчеркиваю – мини-кризис – «Локомотив» преодолеет», – сказал Губерниев.

    • После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно прокомментировал судейство.
    • «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ с 25 очками после 16 туров.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7371

      Красногорск_Фан 2 минуты назад

      С теми кто вваливал в этом сезоне на сенит со словами "тут все понятно" уже много раз случались бяки. Посмотрим кому чего принесет бабушка Мороз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4864

      шахта Заполярная 24 минуты назад

      Как с педикулезными Локо сыграет, так в прессе и мини кризис пройдет.

      1
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      Рейтинг: +1999

      Спартач80 2 часа назад

      Дана команда докопаться теперь до Локо, перед очной встречей с педикулёзными... Грязно ведёт себя б.о.м.жи.ная помойка...

      1
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      Рейтинг: +4864

      шахта Заполярная > Спартач80 27 минут назад

      Блин, с языка снял.

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