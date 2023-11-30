Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

Какое совпадение! В таком важном матче против лидера таблицы и сразу дисквалификация. Кто бы мог подумать?
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер команды Михаил Галактионов понесут наказание по итогам матча с «Крыльями Советов» (3:3).
Баринов после той игры назвал судей «позором для всего футбола», а Галактионов в эфире нецензурно высказался, вероятно, также про работу арбитров.
Футболиста дисквалифицировали на один матч реально и один условно, тренера – на две игры. Таково решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
- Оба пропустят матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».
- Галактионов не будет руководить «Локо» еще и в игре с «Уралом».