Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер команды Михаил Галактионов понесут наказание по итогам матча с «Крыльями Советов» (3:3).

Баринов после той игры назвал судей «позором для всего футбола», а Галактионов в эфире нецензурно высказался, вероятно, также про работу арбитров.

Футболиста дисквалифицировали на один матч реально и один условно, тренера – на две игры. Таково решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.