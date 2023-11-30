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    • Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

    Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер команды Михаил Галактионов понесут наказание по итогам матча с «Крыльями Советов» (3:3).

    Баринов после той игры назвал судей «позором для всего футбола», а Галактионов в эфире нецензурно высказался, вероятно, также про работу арбитров.

    Футболиста дисквалифицировали на один матч реально и один условно, тренера – на две игры. Таково решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    • Оба пропустят матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».
    • Галактионов не будет руководить «Локо» еще и в игре с «Уралом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12708

      BRO_football 34 минуты назад

      Какое совпадение! В таком важном матче против лидера таблицы и сразу дисквалификация. Кто бы мог подумать?

      0
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      Рейтинг: +31

      Алексей-Добрынин-vkontakt 46 минут назад

      Ну Баринов я бы не сказал что потеря а вот тренер мож и скажется. А так всё по делу в интервью сказал, что было в конце это цирк. В России уже матом нельзя ругаться, что происходит ало ?

      0
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      Рейтинг: +20790

      ilichkadr 50 минут назад

      Язык мой враг..............

      0
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      Рейтинг: +257

      Avitaminoz 55 минут назад

      Мозги на поле и мозги на скамейке вынули и дело в шляпе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3124

      Suvorov71 1 час назад

      А как вы хотели, помойные сработали чисто и грамотно, судью подзарядили и он сделал свое дело, что бы ослабить Локо, ведь вонючки сейчас всего боятся

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6632

      subbotaspartak 1 час назад

      15 суток...

      0
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