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  • Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом»

30 ноября 2023, 14:39
9

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер команды Михаил Галактионов понесут наказание по итогам матча с «Крыльями Советов» (3:3).

Баринов после той игры назвал судей «позором для всего футбола», а Галактионов в эфире нецензурно высказался, вероятно, также про работу арбитров.

Футболиста дисквалифицировали на один матч реально и один условно, тренера – на две игры. Таково решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

  • Оба пропустят матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».
  • Галактионов не будет руководить «Локо» еще и в игре с «Уралом».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Галактионов Михаил
Комментарии (9)
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subbotaspartak
1701344860
15 суток...
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Avitaminoz
1701346416
Мозги на поле и мозги на скамейке вынули и дело в шляпе
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ilichkadr
1701346719
Язык мой враг..............
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1701346967
Ну Баринов я бы не сказал что потеря а вот тренер мож и скажется. А так всё по делу в интервью сказал, что было в конце это цирк. В России уже матом нельзя ругаться, что происходит ало ?
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BRO_football
1701347652
Какое совпадение! В таком важном матче против лидера таблицы и сразу дисквалификация. Кто бы мог подумать?
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Эном айс
1701351089
"Хор: Какой позор, какой позор, Наш заяц вор, наш заяц вор. Какой позор, какой позор, Наш заяц вор, наш заяц вор. Какой позор, какой позор... Заяц: Неправда! Хор: Правда. Заяц: Правда? Хор: Правда! Заяц: Я не ел морковь! " (с) м/ф Во всём виноват Миллер. Он не всех купил. И теперь некупленные завидуют купленным. Вот и вся подоплёка.
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Виторио
1701354719
Валерий Баринов не одобрит.
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anatolich72
1701355923
Как все грамотно, и главное перед матчем с зенитом.
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