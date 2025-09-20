Введите ваш ник на сайте
Титов опасается, что Станкович психанет и покинет Россию

Сегодня, 14:22
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию главного тренера Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть ещe протокол с записями: были сказаны такие-то слова. Конечно, КДК будет верить судьям – это однозначно. Это очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег из тюрьмы – есть уже срок. Побежал, тебя поймали и добавили. То же самое и здесь. Конечно, аналогия такая себе, но тем не менее.

Мне очень жалко, что Станкович будет месяц вне скамейки. Тут вопрос: как он себя поведeт? Может психануть. Помню, как повeл себя футболист, который получил пять или семь матчей у себя в России – он просто взял и уехал играть за границу. Боюсь, что может быть такая ситуация – ответная реакция от Деяна», – сказал Титов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
fakeid
1758368036
многие осуществили успешный побег из тарасятника тёмной ночкой. сперва перекидывают через забор узелок с вещичками, а потом сами лезут через него, либо рылом делают подкоп. в первом случае есть неиллюзорный шанс остаться с рваными штанами, зацепившись за колючую проволоку. от дезеувов так просто не сбежать!
Ответить
Интерес
1758368588
Егорка боится, что "на развалины футбольной империи Лукойла их компанию опять пригласят"...Так это же здорово-подниматься из подвала, каждый шажок-как в увеличительном стекле на увеличение объекта.
Ответить
Красногвардейчик
1758369498
А чё бояться то? Психанёт, неустойку не получит, а уедет, то для Спартакаа это только на пользу пойдёт
Ответить
АлексМак
1758369588
туда ему и дорога
Ответить
FFR
1758373194
Это было бы вообще супер!
Ответить
