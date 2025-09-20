Титов опасается, что Станкович психанет и покинет Россию

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию главного тренера Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть ещe протокол с записями: были сказаны такие-то слова. Конечно, КДК будет верить судьям – это однозначно. Это очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег из тюрьмы – есть уже срок. Побежал, тебя поймали и добавили. То же самое и здесь. Конечно, аналогия такая себе, но тем не менее.

Мне очень жалко, что Станкович будет месяц вне скамейки. Тут вопрос: как он себя поведeт? Может психануть. Помню, как повeл себя футболист, который получил пять или семь матчей у себя в России – он просто взял и уехал играть за границу. Боюсь, что может быть такая ситуация – ответная реакция от Деяна», – сказал Титов.