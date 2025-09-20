Матч РПЛ под угрозой переноса из-за аномальных ливней

Игра 9-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Локомотив» оказалась под угрозой переноса.

Причина – аномальные дожди в Махачкале и окрестностях. Улицы затоплены, есть перебои в подаче электричества.

«Наша главная задача – не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. Пока нам это удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой», – сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.