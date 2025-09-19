Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»

Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»

Сегодня, 20:44

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о неудачном старте «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

  • Динамовцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.
  • В чемпионате они выиграли только 2 из 8 матчей.

«Удивлен, что Карпин так плохо начал в «Динамо». Этих ребят всех он знает. Но разве когда‑то было иначе, чтоб у Карпина сразу команда начала играть? Вся его работа связана с большими временными отрезками, где он сначала разбирается в игроках, устанавливает требования.

Я удивлен, но команда выходит все равно заведенная. «Сочи» хорошо растоптали в последнем матче. Карпину надо дать работать. Через какое‑то время команда будет понимать, что от нее просят», – заявил Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича 1
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России 8
Ловчев раскритиковал систему Карпина в сборной России: «Над нами просто смеются» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита»
21:09
1
В РФС отреагировали на длительную дисквалификацию Станковича
20:55
Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»
20:44
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:33
Угальде объяснил поведение Станковича
20:20
ВидеоСоболев узнал пол будущего ребенка на гендер-пати возле «Газпром Арены»
20:08
2
Кузяев готов перейти в московский клуб
19:50
2
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
19:40
4
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
19:30
1
Все новости
Все новости
Угальде объяснил поведение Станковича
20:20
ВидеоСоболев узнал пол будущего ребенка на гендер-пати возле «Газпром Арены»
20:08
2
Кузяев готов перейти в московский клуб
19:50
2
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
19:40
4
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
19:30
1
Станковичу грозила трехмесячная дисквалификация
19:00
2
Губерниев одним словом описал дисквалификацию Станковича
18:42
1
Заболотному возместили долг вместо «Химок»
18:27
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
18:18
5
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
18:06
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
17:54
6
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
17:40
11
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
17:31
3
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
17:17
11
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
16:56
6
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
16:46
5
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Гайича
16:35
1
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
16:16
10
Ткаченко назвал форвардов, которых не смог взять ЦСКА
15:53
2
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича
15:41
16
Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака»
15:23
12
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
15:15
Семак охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»
15:00
6
⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры
14:49
10
Ткаченко подтвердил интерес к Гладышеву в Европе: «Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку»
14:28
2
У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом
13:59
3
ФотоНазначен судья на матч «Краснодар» – «Зенит»
13:29
15
25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти
13:24
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 