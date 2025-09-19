Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о неудачном старте «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Динамовцы идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.

В чемпионате они выиграли только 2 из 8 матчей.

«Удивлен, что Карпин так плохо начал в «Динамо». Этих ребят всех он знает. Но разве когда‑то было иначе, чтоб у Карпина сразу команда начала играть? Вся его работа связана с большими временными отрезками, где он сначала разбирается в игроках, устанавливает требования.

Я удивлен, но команда выходит все равно заведенная. «Сочи» хорошо растоптали в последнем матче. Карпину надо дать работать. Через какое‑то время команда будет понимать, что от нее просят», – заявил Ловчев.