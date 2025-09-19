Введите ваш ник на сайте
  Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа

Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа

Сегодня, 18:50
1

Goal обновил рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов-2025/26.

После первого тура общего этапа наивысшие шансы на победу в турнире остаются у «Барселоны».

Полный список выглядит следующим образом:

  1. «Барселона»;
  2. «ПСЖ»;
  3. «Ливерпуль»;
  4. «Арсенал»;
  5. «Реал»;
  6. «Бавария»;
  7. «Манчестер Сити»;
  8. «Интер»;
  9. «Челси»;
  10. «Тоттенхэм»;
  11. «Наполи»;
  12. «Атлетико»;
  13. «Ювентус»;
  14. «Боруссия Д»;
  15. «Айнтрахт»;
  16. «Брюгге»;
  17. «Ньюкасл»;
  18. «Юнион СЖ»;
  19. «Вильярреал»;
  20. «Атлетик»;
  21. «Спортинг»;
  22. «Марсель»;
  23. «Байер»;
  24. «Аталанта»;
  25. «Карабах»;
  26. «Копенгаген»;
  27. «Буде-Глимт»;
  28. «Пафос»;
  29. «Аякс»;
  30. «Монако»;
  31. ПСВ;
  32. «Галатасарай»;
  33. «Бенфика»;
  34. «Олимпиакос»;
  35. «Славия»;
  36. «Кайрат».

Источник: Goal
Mirak92
1758299005
Через тур новое переобувание. Зачем этот кал опубликовывать?
Ответить
