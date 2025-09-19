Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа

Goal обновил рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов-2025/26.
После первого тура общего этапа наивысшие шансы на победу в турнире остаются у «Барселоны».
Полный список выглядит следующим образом:
- «Барселона»;
- «ПСЖ»;
- «Ливерпуль»;
- «Арсенал»;
- «Реал»;
- «Бавария»;
- «Манчестер Сити»;
- «Интер»;
- «Челси»;
- «Тоттенхэм»;
- «Наполи»;
- «Атлетико»;
- «Ювентус»;
- «Боруссия Д»;
- «Айнтрахт»;
- «Брюгге»;
- «Ньюкасл»;
- «Юнион СЖ»;
- «Вильярреал»;
- «Атлетик»;
- «Спортинг»;
- «Марсель»;
- «Байер»;
- «Аталанта»;
- «Карабах»;
- «Копенгаген»;
- «Буде-Глимт»;
- «Пафос»;
- «Аякс»;
- «Монако»;
- ПСВ;
- «Галатасарай»;
- «Бенфика»;
- «Олимпиакос»;
- «Славия»;
- «Кайрат».
Источник: Goal