  • Главная
  • Новости
  • Жена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»

Жена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»

Сегодня, 00:16
3

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о неприятной ситуации с известным телеведущим Александром Васильевым.

«Разочарование дня. Были мы сегодня с Анитой в Монако. Стоим около магазина, у входа, на улице, пытаемся вызвать такси. Магазин не продуктовый, а каких-то платьев, что-то типа того.

Я, уткнувшись в телефон, пытаюсь вызвать такси. И вдруг слышу русскую речь! Причем знакомый голос. Поднимаю глаза, а это Александр Васильев стоит с группой женщин, человек пять.

Останавливается тоже рядом с нами у входа в магазин и начинает им говорить, что вот этот магазин – самый старый, что-то такое. Я, естественно, узнав его, услышав, смотрю на него, улыбаюсь и киваю, чтобы поздороваться.

На что получаю ответ… Он на меня посмотрел и говорит: «Это частная экскурсия. Мне, конечно, приятно, что вы меня узнали, но надо сначала заплатить». Около входа в магазин! То есть он подошел после нас, мы там стояли.

Я так растерялась и ничего ему, естественно, не ответила. Мы просто развернулись и ушли. Осадок был, знаете, как каких-то бомжей от входа прогнали, потому что ходят люди, а тут мы стоим», – пожаловалась Дарья Карпина в соцсетях.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Интерес
1758230919
Это про футбол? А ты мечтала с этим историков моды продажным поручкаться? По заслугам эуропейке. Все вы "лИсы крашеные".
Ответить
b1rins
1758231328
Даша в Монако.А ведь все знают что Россия воюет с коллективным Западом. Как это монтируется с этим---- Путин предлагает "возвращать участников в.ойны к мирной жизни через спорт". Этим уже занимается организация его племянницы Анны Цивилёвой. По её словам, в соревнованиях фонда "Защитники Отечества" участвуют более 110 тысяч ветеранов в.ойны с Украиной. 77% раненых, по словам Цивилёвой, потеряли ноги, 17% – руки.
Ответить
ZAITZEFF2011
1758232196
Ск атина продажная жалуется на то , что её обидели.
Ответить
Bez Imeni
1758236611
нам это очень интересно
Ответить
