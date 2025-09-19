Жена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о неприятной ситуации с известным телеведущим Александром Васильевым.

«Разочарование дня. Были мы сегодня с Анитой в Монако. Стоим около магазина, у входа, на улице, пытаемся вызвать такси. Магазин не продуктовый, а каких-то платьев, что-то типа того.

Я, уткнувшись в телефон, пытаюсь вызвать такси. И вдруг слышу русскую речь! Причем знакомый голос. Поднимаю глаза, а это Александр Васильев стоит с группой женщин, человек пять.

Останавливается тоже рядом с нами у входа в магазин и начинает им говорить, что вот этот магазин – самый старый, что-то такое. Я, естественно, узнав его, услышав, смотрю на него, улыбаюсь и киваю, чтобы поздороваться.

На что получаю ответ… Он на меня посмотрел и говорит: «Это частная экскурсия. Мне, конечно, приятно, что вы меня узнали, но надо сначала заплатить». Около входа в магазин! То есть он подошел после нас, мы там стояли.

Я так растерялась и ничего ему, естественно, не ответила. Мы просто развернулись и ушли. Осадок был, знаете, как каких-то бомжей от входа прогнали, потому что ходят люди, а тут мы стоим», – пожаловалась Дарья Карпина в соцсетях.