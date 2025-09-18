Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
Теперь в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по три представителя «Зенита» и «Спартака», остальные – из «Краснодара», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА.
- Луис Энрике («Зенит») – 25 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;
- Алексей Батраков («Локомотив») – 23 млн евро;
- Жерсон («Зенит») – 22 млн евро;
- Жедсон Фернандеш («Спартак») – 20 млн евро;
- Вендел («Зенит») – 18 млн евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 16 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак») – 15 млн евро;
- Эсекьель Барко («Спартак») – 14 млн евро.
Источник: Transfermarkt