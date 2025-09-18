Введите ваш ник на сайте
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Сегодня, 14:38
4

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.

Теперь в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по три представителя «Зенита» и «Спартака», остальные – из «Краснодара», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА.

  1. Луис Энрике («Зенит») – 25 млн евро;
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;
  3. Алексей Батраков («Локомотив») – 23 млн евро;
  4. Жерсон («Зенит») – 22 млн евро;
  5. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 20 млн евро;
  6. Вендел («Зенит») – 18 млн евро;
  7. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 16 млн евро;
  8. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн евро;
  9. Манфред Угальде («Спартак») – 15 млн евро;
  10. Эсекьель Барко («Спартак») – 14 млн евро.

Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
Российский футболист стал дороже Месси и Роналду 4
Арустамян спрогнозировал следующее место работы Семака 3
Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Литейный 4 (returned)
1758197221
Из 10 трое играют в глухом середняке десятилетия. Гыгыгы
Ответить
BarStep
1758198436
И толко три русских богатыря: Константин, Матвей и в центе Алексей :)
Ответить
