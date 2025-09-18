Назван возможный срок дисквалификации Станковича

Журналист и комментатор Илья Казаков предположил, на какой срок будет дисквалифцирован главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
«Возвращаясь к предстоящему решению КДК по Станковичу – дадут 4 матча. Не было бы «суки», дали бы 3. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме.
5? Могут и 5, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», – написал Казаков.
- Станкович получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Главный судья встречи Егор Егоров удалил серба за использование нецензурных выражений в свой адрес.
- В ближайших матчах РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (дома 21 сентября), «Пари НН» (дома 28 сентября), ЦСКА (в гостях 5 октября), «Ростовом» (дома 18 октября) и «Оренбургом» (дома 25 октября).