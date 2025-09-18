Назван возможный срок дисквалификации Станковича

Журналист и комментатор Илья Казаков предположил, на какой срок будет дисквалифцирован главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Возвращаясь к предстоящему решению КДК по Станковичу – дадут 4 матча. Не было бы «суки», дали бы 3. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме.

5? Могут и 5, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», – написал Казаков.