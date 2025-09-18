Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.
Родители еще быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», – сказал Быстров.
- Станкович получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Главный судья встречи Егор Егоров удалил серба за использование нецензурных выражений в свой адрес.
- В прошлом сезоне серба дважды удаляли в матчах FONBET Кубка России. Также он пропускал игру РПЛ за перебор желтых карточек.
Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»