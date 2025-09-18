Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители еще быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», – сказал Быстров.