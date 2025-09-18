Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей

Сегодня, 12:34
12

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители еще быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», – сказал Быстров.

  • Станкович получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Главный судья встречи Егор Егоров удалил серба за использование нецензурных выражений в свой адрес.
  • В прошлом сезоне серба дважды удаляли в матчах FONBET Кубка России. Также он пропускал игру РПЛ за перебор желтых карточек.

Еще по теме:
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак» 5
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» при Карпине
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России 3
Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1758191512
А публикуя мнение Быстрова, бомбардир случайно не попадает под пропаганду лгбт?
Ответить
алдан2014
1758192757
Володька в педагоги подался? Насмешил
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью
13:37
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
2
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
4
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
1
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
12
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
12:18
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
11:38
13
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
11:06
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок сборной России: «Талалаев творит магию, а топ-клубы ищут каких-то кудесников за бугром»
13:14
1
Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»
13:10
1
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
12
Бывший тренер «Зенита» сказал, стоит ли Жерсон потраченных денег
11:54
5
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ
10:52
1
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
3
Экс-форвард «Краснодара» перейдет в «Сочи»
10:03
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
3
Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой
Вчера, 23:11
2
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Вчера, 22:19
Черданцев проанализировал поведение Станковича: «Неприличная ситуация»
Вчера, 22:00
4
Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре
Вчера, 21:35
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
Вчера, 21:21
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
Вчера, 21:09
Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой
Вчера, 20:56
5
Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:41
Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России
Вчера, 20:32
1
Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»
Вчера, 20:20
1
Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит»
Вчера, 20:13
5
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
Вчера, 20:08
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
Вчера, 19:40
4
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
Вчера, 19:35
Джикия высказался о возвращении в сборную России
Вчера, 19:07
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
Вчера, 18:48
На исполкоме УЕФА обсудили место России в таблице коэффициентов после снятия бана
Вчера, 18:29
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 18:06
3
Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»
Вчера, 17:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 