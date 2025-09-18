Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

ФИФА обновила рейтинг мужских сборных после матчей в сентябре.

На 1-е место в нем вышла Испания. Предыдущий лидер Аргентина потерял две строчки, пропустив вперед еще и Францию.

4-й осталась Англия, а на 5-е место вышла Португалия, опередившая Бразилию. Следом расположились Нидерланды и Бельгия. По одной позиции отыграли Хорватия и Италия, а также ставшее 11-м Марокко. Это произошло из-за Германии, опустившейся на три места – на 12-ю строчку.

Россия поднялась с 35-го на 33-е место, опередив Сербию и Египет.