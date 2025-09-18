Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

Сегодня, 11:38
13

ФИФА обновила рейтинг мужских сборных после матчей в сентябре.

На 1-е место в нем вышла Испания. Предыдущий лидер Аргентина потерял две строчки, пропустив вперед еще и Францию.

4-й осталась Англия, а на 5-е место вышла Португалия, опередившая Бразилию. Следом расположились Нидерланды и Бельгия. По одной позиции отыграли Хорватия и Италия, а также ставшее 11-м Марокко. Это произошло из-за Германии, опустившейся на три места – на 12-ю строчку.

Россия поднялась с 35-го на 33-е место, опередив Сербию и Египет.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В сентябре сборная России сыграла два товарищеских матча – дома с Иорданией (0:0) и в гостях с Катаром (4:1).

Еще по теме:
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России 2
Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России 1
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА 6
Источник: страница FIFA World Cup в соцсети X
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи. Сборные Россия Аргентина Испания Франция Англия Португалия Бразилия Нидерланды Бельгия Хорватия Италия
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1758185853
Ну вот же - и здесь с колен поднимаемся !)...
Ответить
mutabor0992
1758186215
Фигня какая то!За счет чего поднялись?Очки в рейтинг откуда?Если одни товарняки гоняем.Да еще с чертями какими то.
Ответить
Интерес
1758186433
Рейтинговая туфта-аргумент в пользу ВАлеры и его ходатаев в футбольных органах России."Мы работаем!".
Ответить
"supermax"
1758186790
О как надо... Ни с кем не играем, а рейтинг прет
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью
13:37
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
2
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
4
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
1
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
12
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
12:18
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
11:38
13
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
11:06
1
Все новости
Все новости
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
11:38
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
Вчера, 15:45
8
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
3
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
4
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Роналду повторил рекорд отбора ЧМ
10 сентября
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
9 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
9 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
9 сентября
9
ФотоРангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сперцян и Тикнизян помогли Армении обыграть Ирландию (2:1)
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
9 сентября
5
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
9 сентября
1
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
9 сентября
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
9 сентября
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
9 сентября
2
ВидеоРоссийский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
8 сентября
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
8 сентября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 