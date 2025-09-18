Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство

ФИФА обновила рейтинг мужских сборных после матчей в сентябре.
На 1-е место в нем вышла Испания. Предыдущий лидер Аргентина потерял две строчки, пропустив вперед еще и Францию.
4-й осталась Англия, а на 5-е место вышла Португалия, опередившая Бразилию. Следом расположились Нидерланды и Бельгия. По одной позиции отыграли Хорватия и Италия, а также ставшее 11-м Марокко. Это произошло из-за Германии, опустившейся на три места – на 12-ю строчку.
Россия поднялась с 35-го на 33-е место, опередив Сербию и Египет.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В сентябре сборная России сыграла два товарищеских матча – дома с Иорданией (0:0) и в гостях с Катаром (4:1).
Источник: страница FIFA World Cup в соцсети X