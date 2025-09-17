Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде

«Спартак» запрашивает 25 миллионов евро за продажу нападающего Манфреда Угальде. Об этом расссказал агент футболиста Курс Морсинк в комментарии журналисту Кевину Хименесу.
По словам агента, костариканца все устраивает в «Спартаке», но форвардом интересуются европейские команды. Кроме того, некоторые из них действуют осторожно, так как опасаются иметь дело с российскими клубами.
- 23-летний Угальде в этом сезоне провел 9 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
- В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
Источник: страница Кевина Хименеса в соцсети X