Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров

Вратарь «Спартака» Александр Максименко занимает последнее место в РПЛ по предотвращенным голам. Он отразил лишь 62% ударов в створ своих ворот в этом сезоне.

Максименко пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого (13 мячей при xGoT 10.1). Хуже показатели у Максименко были только в сезоне-2021/22. Тогда он пропустил на 4 гола больше ожидаемого при 53% сэйвов.

В пятерку худших по предотвращенным голам на данный момент также входят Александр Дегтев из «Сочи» (пропустил на 2,8 гола больше ожидаемого), Евгений Ставер из «Рубина» (1), Рустам Ятимов из «Ростова» (0,7) и Евгений Латышонок из «Зенита» (0,6).