  Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров

Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров

Сегодня, 08:30
13

Вратарь «Спартака» Александр Максименко занимает последнее место в РПЛ по предотвращенным голам. Он отразил лишь 62% ударов в створ своих ворот в этом сезоне.

Максименко пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого (13 мячей при xGoT 10.1). Хуже показатели у Максименко были только в сезоне-2021/22. Тогда он пропустил на 4 гола больше ожидаемого при 53% сэйвов.

В пятерку худших по предотвращенным голам на данный момент также входят Александр Дегтев из «Сочи» (пропустил на 2,8 гола больше ожидаемого), Евгений Ставер из «Рубина» (1), Рустам Ятимов из «Ростова» (0,7) и Евгений Латышонок из «Зенита» (0,6).

  • 27-летний Максименко в 8 матчах в этом сезоне пропустил 13 голов, провел 2 игры на ноль.
  • «Спартак» занимает в РПЛ 8-е место с 12 очками.

Источник: телеграм-канал Opta Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
oyabun
1758087328
И только в Спартаке в упор не видят, или не хотят видеть этой статистики. Видимо всех устраивает место в середине таблицы, в чем и немалая заслуга этого дырявого.
Ответить
Номэд
1758089371
Ловит только то, что точно в руки летит. При малейшем отклонении мяча, только взглядом провожает.
Ответить
suchi-69
1758089785
Хрякис
Ответить
Everest13
1758089949
Красавчик в лидерах ))), это вам не хухры мухры, тут уметь надо))) если все матчи играть будет, то еще рекордов напропускает ...
Ответить
Дубина
1758090613
"Дырка" одним словом! Че есть то есть...
Ответить
neim
1758091359
Нужно Кафанова в Спартак пристроить, чтобы поднатаскал маленько Макси ))).
Ответить
timon2401
1758091829
Печально, что Деян этого не видит, ну или не хочет, или не дают видеть.
Ответить
САДЫЧОК
1758093209
Дырка
Ответить
Де зуев
1758095698
Проще говоря ДЫРКА
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1758095850
Да все уже и без этой статистики давно знают, что он дырка. Спасибо лимиту, что такие бревна играют в основе. Что толку от усилений, если свои тащат стабильно вниз команду? Один постоянно привозит, другой постоянно пропускает больше, чем ожидается. Как вообще с таким балластом можно ставить серьезные задачи?
Ответить
18+
  18+ 