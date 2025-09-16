Канчельскис предсказал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал прогноз на исход сезона для «Спартака».
«Спартак» займeт четвертое-пятое место. Вот и ждите эти места. Осталось совсем чуть-чуть. До четвeртого места команда точно поднимется. Нестабильность у «Спартака», не ясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то ещe кто-то, всe не так.
Один матч сыграют неплохо, начинают кричать, что всe отлично, а потом начинаются проблемы. Футболисты есть, а команды нет. Думаю, проблема в коллективе. Мы не о футболе говорим, а о других вещах. Но у нас же только про «Спартак» говорят», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на 8-м месте после 8 туров.
- Ближайший соперник по РПЛ – «Крылья Советов».
- «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.
Источник: «Советский спорт»