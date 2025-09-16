Литвинов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о выступлении в этом сезоне.

Московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. На ее счету 12 очков.

– Понятно, что от нас ждут первых мест и максимального количества очков. Но сложилось так, что мы очень много потеряли в начале чемпионата и где‑то это было неоправданно. С «Динамо» где‑то у нас не получалось, где‑то у них. За результат нет смысла говорить. Как они могли выиграть, так и мы.

– В этом сезоне реально побороться за чемпионство?

– Чемпионат идет 30 туров. Как можно говорить, что нереально? В том году было 11 очков до первого места и все тоже спрашивали, реально ли побороться. А в концовке первого круга мы были в двух очках от первого места.