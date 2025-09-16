Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»

Александр Мостовой считает, что Деян Станкович не покинет «Спартак» посреди сезона, а результаты команды улучшатся.
– Деян Станкович доработает до конца сезона?
– Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть.
«Красно‑белые» поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».
- Спартаковцы в субботу сыграли вничью с «Динамо» – 2:2.
- Команда набрала 12 очков в 8 турах РПЛ и занимает 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.
Источник: «Матч ТВ»