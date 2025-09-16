Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»

Александр Мостовой считает, что Деян Станкович не покинет «Спартак» посреди сезона, а результаты команды улучшатся.

– Деян Станкович доработает до конца сезона?

– Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть.

«Красно‑белые» поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».