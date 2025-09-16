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  • Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»

Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»

16 сентября 2025, 01:00
6

Александр Мостовой считает, что Деян Станкович не покинет «Спартак» посреди сезона, а результаты команды улучшатся.

– Деян Станкович доработает до конца сезона?

– Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть.

«Красно‑белые» поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».

  • Спартаковцы в субботу сыграли вничью с «Динамо» – 2:2.
  • Команда набрала 12 очков в 8 турах РПЛ и занимает 8-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (6)
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oyabun
1757995647
"..а если нет, то я пойду в «Спартак» - и добью его окончательно? Давай не надо, Александр.
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Иван Петров 1986
1757999726
Придется тебе идти туда, иначе никак.
Ответить
FFR
1758004231
Пора Царь, взяться за Спартак, чем черт не шутит?
Ответить
САДЫЧОК
1758010455
Хорошо лохматый! То что не хуже не тренера Станковича-это точно! Расскажи , какие шаги, тактику , состав видишь!
Ответить
ilya-ilya-google
1758029804
В качестве игрока?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1758031694
Станковича уберут до зимнего перерыва,все с ним ясно уже.
Ответить
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