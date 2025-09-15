Мостовой прокомментировал поведение Станковича

Александр Мостовой не смог объяснить поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.

Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

– Чем вы объясняете такое поведение тренера «Спартака»?

– Здесь трудно объяснить, я тоже не понимаю. Меня многие спрашивают, а что его не устраивает? Вроде все есть, контракт есть.

– Почему он не держит удар? Есть объяснение?

– У меня нет. Я большую футбольную жизнь прожил и многих людей видел. Давайте вспомним, каким он был футболистом. Он же тоже был похожим на поле.

Может быть, такая черта характера. Опять же, мы не знаем, что у него происходит внутри.