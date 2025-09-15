Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).
- Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.
- Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
«Конечно, поведение тренера идeт во вред «Спартаку». Тут человеческая проблема. По Станковичу плачут врачи.
Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он – пациент психушки абсолютно точно.
Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений. Он всe оспаривает.
В его парадигме – судьи должны свистеть только в пользу «Спартака». Все стыки, все штрафные в пользу красно-белых.
Он приучает игроков точно так же реагировать на эпизоды. Первичная реакция – его, потом футболисты смотрят на его поведение и начинают так же относиться к судейским решениям. После этого получают голы в свои ворота и ещe больше от этого бесятся.
Сегодня любой игрок «Спартака» – судья. Возможно, они карточки даже в трусах хранят. Они всe знают, как и где должен быть штрафной, кто сыграл рукой, кто задержал руками.
Как с Маркиньосом в матче с «Динамо». Он упал и вся команда считает, что решение будет в их пользу. Они остановились и получили гол. Думаю, природа этого всего в поведении Станковича.
Этими действиями он разлагает команду. Станкович – чистый психопат. Он же лезет драться, его всe время хватают, оттягивают. Прям агрессивный шизофреник.
В какой-то момент он может не сдержаться и судье прилетит серьeзно в ухо. Парень-то здоровый», – заявил Червиченко.