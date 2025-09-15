Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»

Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»

Сегодня, 20:21
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).

  • Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.
  • Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Конечно, поведение тренера идeт во вред «Спартаку». Тут человеческая проблема. По Станковичу плачут врачи.

Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он – пациент психушки абсолютно точно.

Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений. Он всe оспаривает.

В его парадигме – судьи должны свистеть только в пользу «Спартака». Все стыки, все штрафные в пользу красно-белых.

Он приучает игроков точно так же реагировать на эпизоды. Первичная реакция – его, потом футболисты смотрят на его поведение и начинают так же относиться к судейским решениям. После этого получают голы в свои ворота и ещe больше от этого бесятся.

Сегодня любой игрок «Спартака» – судья. Возможно, они карточки даже в трусах хранят. Они всe знают, как и где должен быть штрафной, кто сыграл рукой, кто задержал руками.

Как с Маркиньосом в матче с «Динамо». Он упал и вся команда считает, что решение будет в их пользу. Они остановились и получили гол. Думаю, природа этого всего в поведении Станковича.

Этими действиями он разлагает команду. Станкович – чистый психопат. Он же лезет драться, его всe время хватают, оттягивают. Прям агрессивный шизофреник.

В какой-то момент он может не сдержаться и судье прилетит серьeзно в ухо. Парень-то здоровый», – заявил Червиченко.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян Червиченко Андрей
andr45
1757957056
КРЕДО ЧЕРВИЧЕНКО «Если кого-то надо «зачехлить», есть масса способов. Просишь игроков своей команды организовать стычку – и по красной карточке. И Барко поехал на четыре матча отдыхать. Потом растренированный вышел. Потом так же ловишь Угальде, этих горячих парней»
Ответить
k611
1757958100
Червиченко сам патологически злобный тип, одно ****** раздувает...
Ответить
Цугундeр
1757958914
)) Оченнно мощно, сочно и правильно..) Единственное плохо- что от Червя, вторичное хреново- что запоздало.) А так-гут!)
Ответить
...короче
1757959378
...похоже, Бомбер баблом зарядили на слив Станковича, вторые сутки Станкович - топ- инфо-повод... Чуть не забыл - Опарышу в ухо бы...
Ответить
Блямба
1757960134
Вещай, Садко, а то хряки, обитающие в тарасофской выгребной яме, так и будут по-глупости считать, что живут на олимпе
Ответить
aaaaahhhh
1757960193
больше писать не о чем... явная заказуха.
Ответить
Хулиганин
1757962106
Ну Боженька же терпит червя на этом свете. Видимо миссия его в этом. Просыпаться и набрав рот говна плевать во все стороны.
Ответить
САДЫЧОК
1757962452
Интересный состав - но беда тренер дерм@!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1757964345
Да дурка плачет не только по тренеру а и по всему спаму и его секте) весь этот тарасятник расформировать и в дурку!)
Ответить
