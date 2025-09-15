Губерниев дал совет Станковичу, как вести себя спокойнее

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма субботнего дерби с «Динамо» (2:2).

Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Тренеру «Спартака» нужно завести кота, который бы своим урчанием оказывал психотерапевтический эффект. Может быть, это поможет Станковичу сохранить нервы.

Но кошка не поможет с тем, что его всe равно скоро выгонят. Особенно если он себя будет так вести», – заявил Губерниев.