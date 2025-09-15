Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES

Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES

Сегодня, 16:29
11

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.

В топ-10 попали три футболиста из «Зенита», по два – из «Локомотива», ЦСКА и «Динамо», один – из «Спартака».

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 43,9 млн евро;
  2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 34,7 млн евро;
  3. Луис Энрике («Зенит») – 33,4 млн евро;
  4. Педро («Зенит») – 24,8 млн;
  5. Ярослав Гладышев («Динамо») – 20,5 млн;
  6. Манфред Угальде («Спартак») – 19,7 млн;
  7. Сергей Пиняев («Локомотив») – 19,6 млн;
  8. Константин Тюкавин («Динамо») – 18,6 млн;
  9. Жерсон («Зенит») – 18,4 млн;
  10. Кирилл Глебов (ЦСКА) – 16,4 млн евро.

Еще по теме:
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
Канчельскис прокомментировал поведение Станковича 1
Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Рейтинг Спартак Динамо Зенит ЦСКА Локомотив Жерсон Пиняев Сергей Тюкавин Константин Гладышев Ярослав Энрике Луис Угальде Манфред Кисляк Матвей Глебов Кирилл Батраков Алексей Педро
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1757944162
Это ему еще очень польстили. Продать за 20 будет оочень сложно.
Ответить
Persona_non_Grata
1757944961
Посмотрел и словами "Аларма незабвенного" стыдно стало за Зенит - дорогущие игроки и так позорно выглядят !!!)))... СРАМ !!!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1757946882
Пиар сам Лукойл и сделал этому неликвиду
Ответить
Номэд
1757949231
Позор вшивым бом.жам!
Ответить
NewLife
1757950371
Это выдумки швейцарского нонейма, за которые ему наверное платит рфс. Всем известна азбучная истина, что в рыночной экономике цена определяется спросом и предложением. Спрос на некоторых указанных футболеров мелькает в сми, но кто-нибудь предложил указанную цифирь ?
Ответить
andr45
1757950770
То есть, мальчонки (Батраков 18 лет, Кисляк 20 лет), играющие всего второй сезон, превзошли королей Америки и прочих латиноамериканских панд? И куда только Миллер смотрит?( Ведь ему подсунули протухший товарец)))
Ответить
Volrad777
1757955446
А где сперцян или типа кисляк круче? Или угальде который в ворота попасть не может
Ответить
Главные новости
ФотоОпубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
19:50
Семин определил четырех фаворитов Лиги чемпионов
19:40
Канчельскис прокомментировал поведение Станковича
19:30
1
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
19:19
1
Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
19:10
Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»
19:00
6
Губерниев дал совет Станковичу, как вести себя спокойнее
18:40
3
Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ
18:30
2
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
18:18
2
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Все новости
Все новости
Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»
19:00
6
Нани ответил, какие блюда русской кухни ему понравились
18:50
Губерниев дал совет Станковичу, как вести себя спокойнее
18:40
3
Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ
18:30
2
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Станковича обвинили в омерзительном поведении: «Он скатывается в жуткую яму»
17:41
14
Губерниев определил лучшего тренера России: «Он великолепен со всех точек зрения»
17:17
10
Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»
17:00
2
В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»
16:49
15
ФотоТолько один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES
16:29
11
Лещенко заявил о внутренних проблемах в «Динамо»: «Все это очень нервирует»
16:16
1
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
2
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»
15:40
3
Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»
14:48
8
ВидеоПономарев прокомментировал голевую ошибку Акинфеева
14:28
3
Букмекеры перестали считать «Зенит» единоличным фаворитом РПЛ
13:59
17
Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»
13:45
10
Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»
13:27
2
Орлов прокомментировал удаление Станковича: «Чего ты на судью кричишь?»
13:16
7
В «Спартаке» озвучили цель на сезон
13:01
23
Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
12:51
5
Тюкавин согласился на предложение Кокорина поехать в «Арис»
12:21
5
Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»
11:55
9
Реакция Мостового на поражение ЦСКА от «Ростова»
11:41
7
Орлов жестко прошелся по Глушенкову: «Ты не прав»
11:18
11
Лапочкин оценил удаление Гайича в матче «Ростов» – ЦСКА
10:54
15
В «Динамо» оценили слова Карпина об уходе из клуба
10:20
6
Круговой отреагировал на ошибку Акинфеева с «Ростовом»
10:05
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 