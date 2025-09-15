Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.
В топ-10 попали три футболиста из «Зенита», по два – из «Локомотива», ЦСКА и «Динамо», один – из «Спартака».
- Алексей Батраков («Локомотив») – 43,9 млн евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 34,7 млн евро;
- Луис Энрике («Зенит») – 33,4 млн евро;
- Педро («Зенит») – 24,8 млн;
- Ярослав Гладышев («Динамо») – 20,5 млн;
- Манфред Угальде («Спартак») – 19,7 млн;
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 19,6 млн;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 18,6 млн;
- Жерсон («Зенит») – 18,4 млн;
- Кирилл Глебов (ЦСКА) – 16,4 млн евро.
Источник: CIES