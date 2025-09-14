Позиция «Динамо» по будущему Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил позицию клуба по главному тренеру Валерию Карпину.
«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат.
У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», – сказал Пивоваров.
- Накануне «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).
- Динамовцы идут в РПЛ 8-ми.
- Следующий соперник по РПЛ – «Оренбург».
Источник: ТАСС