Зобнин отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал удаление Деяна Станковича с «Динамо».
«Футбол – игра, где много как эмоций, так и ошибок. В каких‑то случаях судьям, наверное, можно быть чуть‑чуть поспокойней, хотя они тоже делают свою работу. Поэтому здесь двоякая ситуация. Но футбол мы любим за эмоции. Поэтому здесь сами думайте», – сказал Зобнин.
- Станкович получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
- Сербского специалиста могут дисквалифицировать на несколько матчей.
Источник: «Матч ТВ»