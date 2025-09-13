Кисляка хотели купить у ЦСКА летом за 30 миллионов евро

«Аль-Кадисия» летом собиралась обсуждать с ЦСКА трансфер полузащитника Матвея Кисляка за сумму в районе 30 миллионов евро. Саудовский клуб был готов вести переговоры с игроком о контракте с зарплатой около 4 миллионов евро.
Сторонам не удалось прийти к соглашению, из-за чего не последовало официального предложения. «Аль-Кадисия» может вернуться к обсуждению перехода хавбека зимой.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 11 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
- Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан сроком до середины 2028 года.
Источник: Metaratings.ru