Кисляка хотели купить у ЦСКА летом за 30 миллионов евро

«Аль-Кадисия» летом собиралась обсуждать с ЦСКА трансфер полузащитника Матвея Кисляка за сумму в районе 30 миллионов евро. Саудовский клуб был готов вести переговоры с игроком о контракте с зарплатой около 4 миллионов евро.

Сторонам не удалось прийти к соглашению, из-за чего не последовало официального предложения. «Аль-Кадисия» может вернуться к обсуждению перехода хавбека зимой.