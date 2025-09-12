Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»

В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»

Сегодня, 21:05
1

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров доволен формой своего форварда Ари.

  • Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год: 110 матчей, 29 голов, 17 ассистов.
  • Бразилец до августа занимал пост спортивного директора «Торпедо», тренером которого был Кононов.
  • Сейчас Ари выступает за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

– Хочется отметить форму Ари. Как сейчас его физическое состояние?

– Человеку 40 лет, а от него все отлетают. У него жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки. Если вы понимаете, о чем я.

– Насколько долгая история будет с Ари? Так жк, как с Федором Смоловым?

– Нет, он будет играть в Медиалиге. Надеемся, поможет, я уверен.

Еще по теме:
Ари запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном» 7
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым 8
Ари не исключил перехода в клуб РПЛ
Источник: телеграм-канал «ЭКС Медиафутбол»
Россия. Кубок Бразилия. Серия А Медиафутбол БроукБойз Ари
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1757701819
Мясные навыки не потерял, с попой на колон, мясная школа. Уже и здесь, его попробовали.
Ответить
Главные новости
Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»
23:23
Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»
23:11
Ву назвал футболиста «Спартака», впечатлившего своей техникой
22:31
1
ЦСКА пытался арендовать одноклубника Захаряна
22:22
«Спартак» предлагал Хлусевича трем клубам
21:45
1
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх» (1:0) и опередил «Спартак» и «Зенит»
20:59
4
Кассьерра летом мог сменить «Зенит» на московский клуб
20:13
2
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового
20:04
4
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
19:58
4
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке
19:34
11
Все новости
Все новости
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
21:05
1
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
17:46
2
57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»
17:23
15
ВидеоАри запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
11:27
7
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
11:17
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
3
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
Вчера, 22:22
7
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
Вчера, 21:27
1
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
Вчера, 21:18
12
ВидеоСмолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
Вчера, 21:09
4
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
Вчера, 20:35
6
Путина пригласили сыграть за «Амкал»
Вчера, 20:00
11
ФотоУ 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt
Вчера, 19:40
6
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
Вчера, 18:53
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
Вчера, 18:00
8
Видео70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
Вчера, 17:07
17
Любительский клуб из станицы прошел 3-ю профессиональную команду в Кубке России
10 сентября
2
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября
2
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»
10 сентября
8
В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока
10 сентября
ВидеоВ Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
10 сентября
10
70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»
10 сентября
5
ВидеоЛучшему игроку матча Кубка России вручили арбуз
9 сентября
1
Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»
5 сентября
Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь
29 августа
6
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
29 августа
ВидеоЛапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
29 августа
11
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»
28 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 