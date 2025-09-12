В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров доволен формой своего форварда Ари.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год: 110 матчей, 29 голов, 17 ассистов.

Бразилец до августа занимал пост спортивного директора «Торпедо», тренером которого был Кононов.

Сейчас Ари выступает за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

– Хочется отметить форму Ари. Как сейчас его физическое состояние?

– Человеку 40 лет, а от него все отлетают. У него жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки. Если вы понимаете, о чем я.

– Насколько долгая история будет с Ари? Так жк, как с Федором Смоловым?

– Нет, он будет играть в Медиалиге. Надеемся, поможет, я уверен.