  • Главная
  • Новости
  • ЭСК: судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте матча с ЦСКА

ЭСК: судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте матча с ЦСКА

Сегодня, 18:20
25

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1).

Судья ошибочно лишил ЦСКА пенальти в компенсированное время второго тайма.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 96-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды «Краснодар»

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем ВАР был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации».


Экс-судья РПЛ – о ситуации с Кордобой: «Об отмене красной карточки и речи быть не может» 13
В ЦСКА перечислили спорные судейские решения в пользу «Краснодара» 7
Газзаев – о действиях Кордобы в матче с ЦСКА: «Недостойное поведение!» 19
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Шафеев Рафаэль
Комментарии (25)





СильныйМозг
1757691809
Во-во, началось. В прошлом сезоне, в ворота Оренбурга назначили липовый пенальти и бац чемпионами стали. Краснодыровцы начали админ ресурн подключать.
Ответить
fakeid
1757692595
тут один хряк сегодня визжал из бачка про газпромовского судейку, который засудил краснодар. где он? вылезай! хотя не, лучше сиди в бачке дальше, и крышку захлопни!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757693728
в прошлом КРАСНОДАР стал чемпионом с помощью судей во главе с ЛЕВНИКОВым который подарил чемпионство...сейчас тоже самое тащат судьи краснодар....позор РФС.... долой лимит
Ответить
ySS
1757694145
Отрыли в бачке пенальку)) У газировки истерика почему-то, в отличие от гинеровцев...
Ответить
Цугундeр
1757694870
Кто в Маскву с мячом придёт, тот от мяча и погибнет..)
Ответить
Cleaner
1757698550
Зенита в чемпионы тянут. Во второй ЮБИЛЕЙНЫЙ сезон. Украли у лидеров по два очка и чемпионство ближе...(
Ответить
b1rins
1757698908
Это не ошибка-это коррупция.
Ответить
Интерес
1757698960
Поганое ВАРево в действии.7 бездельников и электроняка обслуживают матч! Безработица у нас невозможна.
Ответить
bratskij
1757699618
Зенит Позоз Российского футбола и отсюда все разультаты на все матчи. Этот продажный помойке судейский корпус все делает для газопомойки сделать их чемпионами.
Ответить
ySS
1757705340
Вот кто теперь Рафик? Быкоубийца или конеубийца? Но однозначно, радость бакланов)
Ответить
  • Читайте нас: 