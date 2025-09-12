ЭСК: судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте матча с ЦСКА

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1).

Судья ошибочно лишил ЦСКА пенальти в компенсированное время второго тайма.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру : 96-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды «Краснодар»

Решение комиссии : судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар»

Голосование : единогласно

Мотивировка : контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем ВАР был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации».