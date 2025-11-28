Введите ваш ник на сайте
Назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12:24
6

РФС сообщил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура РПЛ.

29 ноября (суббота)

«Акрон» – «Пари НН»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Эдуард Малый.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

30 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

1 декабря (понедельник)

«Сочи» – «Динамо Мх»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

Источник: официальный сайт РФС
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1764322929
На Спартак, что спецом ставят левникова, везде и главным и на варе?
Ответить
almanev
1764324585
Левников конченый...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764325280
Тяжело придётся Балтике против спартака с Левниковым в большинстве. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1764325625
..."О, горе мне, горе!"(с)...
Ответить
Номэд
1764325702
гаСпромовский левников...
Ответить
