Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»

Экс-судья РПЛ Александр Егоров выскаазался об одном из решений арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» – «Пари НН» (3:0). Главным рефери встречи был Рафаэль Шафеев.
«Ключевой момент остался без реакции. Максим Шнапцев, проиграв позицию, толкает Манфреда Угадьде рукой в спину. На скорости этого достаточно, чтобы выбить нападающего из равновесия и сорвать явно голевой момент.
По всем канонам правил – пенальти. Шафеев находился рядом, видел контакт, но предпочел дождаться ВАР. Свистка не последовало, и очевидное нарушение осталось в тени. Одно мгновенное решение арбитра – и эпизод был бы закрыт. Вместо этого имеем очередной спорный момент, который вызывает много вопросов к трактовкам очевидных моментов», – сказал Егоров.
- Контакт между Угальде и Шнапцевым случился на 63-й минуте.
- Костариканец забил гол на 10-й минуте. Дубль у «Спартака также оформил Жедсон Фернандеш, отличившийся на 36-й и 64-й минутах.
Источник: Betonmobile