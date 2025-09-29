Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»

Экс-судья РПЛ Александр Егоров выскаазался об одном из решений арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» – «Пари НН» (3:0). Главным рефери встречи был Рафаэль Шафеев.

«Ключевой момент остался без реакции. Максим Шнапцев, проиграв позицию, толкает Манфреда Угадьде рукой в спину. На скорости этого достаточно, чтобы выбить нападающего из равновесия и сорвать явно голевой момент.

По всем канонам правил – пенальти. Шафеев находился рядом, видел контакт, но предпочел дождаться ВАР. Свистка не последовало, и очевидное нарушение осталось в тени. Одно мгновенное решение арбитра – и эпизод был бы закрыт. Вместо этого имеем очередной спорный момент, который вызывает много вопросов к трактовкам очевидных моментов», – сказал Егоров.