Быстров раскритиковал тренера РПЛ: «Не нравится, когда балаболят языком»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского претендентом на увольнение.

«Шпилевский – это претендент на увольнение. У него хорошая команда. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить языком. Где твой атакующий футбол? Он приехал в очень сложный чемпионат. Мы давали ему время, он знал, что будет в таких условиях, но говорил постоянно про него. У него все плохие.

Когда тренер тебя зовeт при любом счeте 0:3, 0:7 – неважно, у тебя глаза должны гореть. А у него три замены и три человека нехотя выходят на поле. Значит, он что-то плохо делает внутри команды», – сказал Быстров.