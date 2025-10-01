Быстров раскритиковал тренера РПЛ: «Не нравится, когда балаболят языком»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского претендентом на увольнение.
«Шпилевский – это претендент на увольнение. У него хорошая команда. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить языком. Где твой атакующий футбол? Он приехал в очень сложный чемпионат. Мы давали ему время, он знал, что будет в таких условиях, но говорил постоянно про него. У него все плохие.
Когда тренер тебя зовeт при любом счeте 0:3, 0:7 – неважно, у тебя глаза должны гореть. А у него три замены и три человека нехотя выходят на поле. Значит, он что-то плохо делает внутри команды», – сказал Быстров.
- «Пари НН» занимает 15-е место в РПЛ с 6 очками после 10 туров. Команда одержала 2 победы при 8 поражениях.
- В FONBET Кубке России нижегородцы занимают 3-е место в группе C с 3 очками после 4 матчей. Команда выиграла 1 встречу при 3 поражениях.
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»