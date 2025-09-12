Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» пожаловались на геополитику: «70-75 процентов игроков не хотят в Россию»

В «Спартаке» пожаловались на геополитику: «70-75 процентов игроков не хотят в Россию»

12 сентября, 13:57
26

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подвел итог трансферного окна.

«В первую очередь хочу сказать, что ТО было долгим. Подготовка началась намного раньше, чем открытие окна. Порядка пяти месяцев интенсивной работы. Когда я пришeл, то ситуация была иной. Сейчас была совершенно другая ситуация, за которой стоит много людей. Мы имеем по итогам летнего ТО пять трансферов: Джику, Ву, Жедсон, Самошников и Заболотный. Восемь игроков покинули команду.

Получилось, что больше футболистов было на выход. Довольны составом, который сформирован. 26 футболистов. Если говорить о сложностях, то геополитическая ситуация сказывается. 70-75 процентов футболистов, с которыми мы контактируем – не хотят приезжать в Россию. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал Кахигао.

Летом «Спартак» подписал следующих игроков:

Сычев прокомментировал голевую засуху спартаковца Угальде
Зобнин отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
Бывший игрок «Зенита» назвал Станковича «истеричкой» и «позорищем» 6
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1757675185
Не в Россию, не хотят ехать, а в спартак.
Ответить
Из Твери Леха
1757675677
А своими не судьба играть, как Атлетик Бильбао?
Ответить
SLADE2019
1757675899
Кахигао, этой ситуации уже четвертый год. Хватит на это акцент делать. В конце концов, все клубы в подобном положении. Если Джику, за которым ты в Стамбул мотался, не заиграет в ближайшие туры, то будь мужиком - уходи без неустойки. Кстати, это и к Жедсону относится.
Ответить
...уефан
1757676628
...за хорошие деньги эти стяжатели поедут, куда угодно, хоть в Бумбуюмбию, другой вопрос, что они без еврокубков остаться боятся... Процент тех, кто не хочет ехать конкретно в Россию не так высок, и то из-за позиции занимаемой руководством того или иного клуба...
Ответить
Dmitty
1757677095
Это нужно было делать «ещё вчера», но с сегодняшнего дня спортивный директор и вся скаутская служба должны заниматься вдумчивой, плодотворной работой на РОССИЙСКОМ рынке футболистов. А не пенять, что кто-то не хочет к нам ехать. А в связи с грядущим изменением лимита – это вообще единственно возможное направление вашей работы. А из-за рубежа – только точечные покупки.
Ответить
Де зуев
1757677709
Де ЗУев и Ананидзе возвращаются в Спортак !!!
Ответить
алдан2014
1757687063
Прямо так и пожаловался...чё постоянно заголовки странные,из жанра желтая пресса
Ответить
