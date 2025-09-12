В «Спартаке» пожаловались на геополитику: «70-75 процентов игроков не хотят в Россию»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подвел итог трансферного окна.

«В первую очередь хочу сказать, что ТО было долгим. Подготовка началась намного раньше, чем открытие окна. Порядка пяти месяцев интенсивной работы. Когда я пришeл, то ситуация была иной. Сейчас была совершенно другая ситуация, за которой стоит много людей. Мы имеем по итогам летнего ТО пять трансферов: Джику, Ву, Жедсон, Самошников и Заболотный. Восемь игроков покинули команду.

Получилось, что больше футболистов было на выход. Довольны составом, который сформирован. 26 футболистов. Если говорить о сложностях, то геополитическая ситуация сказывается. 70-75 процентов футболистов, с которыми мы контактируем – не хотят приезжать в Россию. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», – сказал Кахигао.

Летом «Спартак» подписал следующих игроков: