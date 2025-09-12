«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с полузащитником Жерсоном. Бразилец пропустил матч 7-го тура против «Пари НН» (2:0).

Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».

28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.

В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.

– Бразильский вопрос. Каково состояние Жерсона, когда он будет готов приступить к тренировкам, выйти на поле? И все ли уже вернулись из сборных, присоединились к команде?

– Еще не все вернулись, но сегодня все вернутся.

Что касается Жерсона, то он уже вышел на футбольное поле. Пока работать с общей группой не будет. Как быстро он вернется, будет зависеть от того, как быстро он будет набирать форму, насколько медицинский штаб будет готов его выпустить на поле.