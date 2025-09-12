Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном

«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном

Сегодня, 13:47
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с полузащитником Жерсоном. Бразилец пропустил матч 7-го тура против «Пари НН» (2:0).

  • Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».
  • 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.
  • В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.

– Бразильский вопрос. Каково состояние Жерсона, когда он будет готов приступить к тренировкам, выйти на поле? И все ли уже вернулись из сборных, присоединились к команде?

– Еще не все вернулись, но сегодня все вернутся.

Что касается Жерсона, то он уже вышел на футбольное поле. Пока работать с общей группой не будет. Как быстро он вернется, будет зависеть от того, как быстро он будет набирать форму, насколько медицинский штаб будет готов его выпустить на поле.

Агенты Жерсона отреагировали на информацию об интересе «Аль-Насра» к игроку
Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените» 1
Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо» 2
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Семак Сергей
Красногвардейчик
1757675606
35 мультов, псу под хвост))) но эти деньги для бо..жей, это как гайка с танка)))
Ответить
...уефан
1757677808
...да, уж помним, какие тут авансы выдавали здешние блохастые по поводу того, как этот звездюк будет рвать РПЛ...
Ответить
Garrincha58
1757683475
Отправили бы его во вторую лигу в Зенит-2 пусть так привыкает к российским реалиям
Ответить
