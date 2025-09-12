Введите ваш ник на сайте
Бителло восхитился Карпиным: «Выглядит не на 56 лет, а на 30»

Сегодня, 13:14
1

Полузащитник «Динамо» Бителло оценил форму главного тренера Валерия Карпина.

– Как оценишь физическую форму Карпина?

– О, я даже как-то пошутил с ним на этот счeт. Потому что мы видим некоторых игроков, которые завершают карьеру, и, скажем так, немного расслабляются, теряют прежнюю форму. Несмотря на возраст, у Карпина потрясающее физическое состояние.

– На сколько лет, на твой взгляд, выглядит Карпин?

– О футболистах часто говорят, что у нас есть возраст, когда мы находимся на пике формы. Обычно это промежуток от 28 до 30 лет. Вот наш тренер сейчас как будто на пике формы. Я бы как раз сказал, что Карпин выглядит лет на 30, а не 56.

– Ты бы хотел также выглядеть в свои 56 лет?

– Возможно, у меня получится быть в такой же крутой физической форме, если я продолжу следить за собой. Хотя добиться этого будет сложно. Но я буду счастлив выглядеть, как Карпин, в свои 56 лет! Но отмечу, что у меня в целом нет никаких проблем с лишним весом. Если нужно, я всегда могу очень быстро скинуть все ненужные килограммы. Но повторюсь, будет отлично, если у меня будет такая же форма, как у Карпина, в таком возрасте. Хотя я не планирую каждый день тренироваться после завершения карьеры! Думаю, так часто ходить в зал я точно не буду.

  • Карпин тренирует с 2009 года.
  • С тех пор он выиграл только Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.
  • Карпин совмещает посты в сборной и «Динамо».

Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Бителло Карпин Валерий
Отдаю должное, конечно же физическому состоянию Карпина, в том числе его внешнему виду. Но уж слишком много времени этому уделено в разговоре двух мужиков. Да даже, если мужик был один Битело. К тому же, на сегодняшний день, других достоинств у Карпина не наблюдается.
