Бителло восхитился Карпиным: «Выглядит не на 56 лет, а на 30»

Полузащитник «Динамо» Бителло оценил форму главного тренера Валерия Карпина.

– Как оценишь физическую форму Карпина?

– О, я даже как-то пошутил с ним на этот счeт. Потому что мы видим некоторых игроков, которые завершают карьеру, и, скажем так, немного расслабляются, теряют прежнюю форму. Несмотря на возраст, у Карпина потрясающее физическое состояние.

– На сколько лет, на твой взгляд, выглядит Карпин?

– О футболистах часто говорят, что у нас есть возраст, когда мы находимся на пике формы. Обычно это промежуток от 28 до 30 лет. Вот наш тренер сейчас как будто на пике формы. Я бы как раз сказал, что Карпин выглядит лет на 30, а не 56.

– Ты бы хотел также выглядеть в свои 56 лет?

– Возможно, у меня получится быть в такой же крутой физической форме, если я продолжу следить за собой. Хотя добиться этого будет сложно. Но я буду счастлив выглядеть, как Карпин, в свои 56 лет! Но отмечу, что у меня в целом нет никаких проблем с лишним весом. Если нужно, я всегда могу очень быстро скинуть все ненужные килограммы. Но повторюсь, будет отлично, если у меня будет такая же форма, как у Карпина, в таком возрасте. Хотя я не планирую каждый день тренироваться после завершения карьеры! Думаю, так часто ходить в зал я точно не буду.