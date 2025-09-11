У Радимова-тренера было жесткое требование к игрокам: «Ходил по номерам и проверял»

Бывший тренер Владислав Радимов заставлял игроков читать.
«Чтение книг? Когда тренировал, я заставлял игроков читать книги час в день. Номера не закрывались – я иногда ходил и смотрел, читают или нет.
Читать надо. Ты будешь развиваться больше. Я читал в детстве, любил читать.
Что читали мои игроки? Не «Евгения Онегина». Дарью Донцову купят в аэропорту – уже хорошо. Конечно, не «Евгений Онегин». У меня был футболист, который писал «железнодорожный» через запятую», – сказал Радимов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Радимов тренировал «Зенит-2» в 2013-2017 и 2018-2022 годах.
- Сейчас уроженец Ленинграда работает советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
- Также Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «Бомбардир»