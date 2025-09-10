Введите ваш ник на сайте
  • Зенитовец Мостовой: «Раньше думал, что я «армеец» на всю жизнь»

Зенитовец Мостовой: «Раньше думал, что я «армеец» на всю жизнь»

Вчера, 17:52

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своем карьерном пути.

– У тебя довольно непростой путь в футболе – академии ЦСКА, «Локомотива», потом опыт в ПФЛ и ФНЛ. Часто рефлексируешь о прошлом?

– Честно, редко вообще об этом думаю. Но путь у меня действительно тяжелый. Когда тебя отчисляют из самого первого набора по твоему возрасту, это сложно психологически. Я тогда прошел большой отбор, долгие годы был в команде – думал, что я «армеец» на всю жизнь. Поэтому отчисление перенес болезненно. Наверное, это закалило мой характер. Когда думаю об этом, понимаю, что все происходящее – неслучайность. Важно иногда со стороны на все посмотреть.

– Сейчас про армейское прошлое забыл? Кем ощущаешь себя?

– Питерским, конечно. Все мои друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». По жизни тоже ощущаю себя петербуржцем – живу там уже шестой год. Тяжело представить, что могу играть в какой-то другой команде – природнился к городу, клубу, болельщикам. Опять же, этого всего не было бы без того неудачного опыта в ЦСКА, наверное.

  • Уроженец Омска был в академии ЦСКА в 2002-2012 годах.
  • В «Зените» Мостовой оказался в 2019 году.
  • 27-летний игрок 4 раза становился чемпионом России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мостовой Андрей
