Мостовой: «Через год-два Карпина уберут»

Александр Мостовой рассказал о своих отношениях с Валерием Карпиным. Он уверен, что специалист покинет пост главного тренера сборной России через несколько лет.

«Как назвать наши отношения сейчас? Они приятельские. Мы подкалывали друг друга всегда. Я свободный человек и могу сказать это в лицо.

Сейчас Карпин – главный тренер. Через год-два его уберут, и будет сидеть так же, как и я», – сказал Мостовой.