Реакция пострадавшего в драке со Смоловым на возбуждение уголовного дела против футболиста

Пострадавший в драке с Федором Смоловым Андрей Попелуха отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении футболиста.

«Вообще не в курсе, что завели уголовное дело по ситуации со Смоловым. Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет», – сказал Попелуха.