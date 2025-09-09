Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков летом был в Европе.
– За всю жизнь много где успел побывать? Где больше всего понравилось?
– Летом был в Париже с женой. Красивый город, архитектурой напомнил Питер.
– Мне, если честно, не слишком понравилось в Париже. На улицах было грязно, в центре города бездомные.
– Есть такое, но не обращал на это внимание. Не скажу, что это испортило впечатление от поездки.
– Где ещe понравилось?
– В Барселоне, Милане. Красивые города, Барселона – более старый. Был в парке Гауди – вид на весь город.
– В США не был?
– Нет, но хотел бы съездить на хоккей. Говорят, там нереальная атмосфера. И тем более во многих командах играют наши русские ребята.
– Многие путешественники отмечают, что Москва по инфраструктуре всe равно лучше многих европейских городов. В плане логистики, если нужно, например, заказать доставку и так далее. Ты это ощущаешь?
– Сто процентов. В этом плане Москва точно лучший город в мире.
- Население Москвы – более 13 миллионов человек.
- 27-летний Обляков – уроженец Ленинградской области.
- Игрок в ЦСКА с 2018 года.