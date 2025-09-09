Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков летом был в Европе.

– За всю жизнь много где успел побывать? Где больше всего понравилось?

– Летом был в Париже с женой. Красивый город, архитектурой напомнил Питер.

– Мне, если честно, не слишком понравилось в Париже. На улицах было грязно, в центре города бездомные.

– Есть такое, но не обращал на это внимание. Не скажу, что это испортило впечатление от поездки.

– Где ещe понравилось?

– В Барселоне, Милане. Красивые города, Барселона – более старый. Был в парке Гауди – вид на весь город.

– В США не был?

– Нет, но хотел бы съездить на хоккей. Говорят, там нереальная атмосфера. И тем более во многих командах играют наши русские ребята.

– Многие путешественники отмечают, что Москва по инфраструктуре всe равно лучше многих европейских городов. В плане логистики, если нужно, например, заказать доставку и так далее. Ты это ощущаешь?

– Сто процентов. В этом плане Москва точно лучший город в мире.