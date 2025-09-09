Смолов планирует покинуть Россию

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов поделился информацией о своем будущем.

– Ты еще продолжаешь профессиональную карьеру?

– Не буду отвечать на этот вопрос.

– Поделись хотя бы немного, как обстоят дела.

– Есть какие-то предложения. Я разговариваю.

– Ты готов к переезду в другую страну?

– Да, рассматриваю в первую очередь как раз это.