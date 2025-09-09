Смолов планирует покинуть Россию

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов поделился информацией о своем будущем.
– Ты еще продолжаешь профессиональную карьеру?
– Не буду отвечать на этот вопрос.
– Поделись хотя бы немного, как обстоят дела.
– Есть какие-то предложения. Я разговариваю.
– Ты готов к переезду в другую страну?
– Да, рассматриваю в первую очередь как раз это.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»