Радимов подробно рассказал, как отказывал «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил, что его дважды звали в «Спартак».

«Да, Олег Романцев неоднократно звал в «Спартак». Два раза.

Первый раз. Я был в ЦСКА, мы где-то десятыми шли. Подхожу к старшим товарищам. Валера Минько… Спрашиваю, что делать. Они говорят: «В «Спартак» два раза не зовут. Иди. Но ты нам нужен здесь». Ну раз нужен здесь, то вопрос закрыт.

Отказать Олегу Ивановичу было самое сложное. Ролан Гусев отказал – и не поехал на чемпионат мира. Потом на сборе Романцев ко мне подходит: «Ну че?». Говорю: «Я нет», – сказал Радимов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.