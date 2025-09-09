Введите ваш ник на сайте
Радимов подробно рассказал, как отказывал «Спартаку»

Вчера, 14:30
6

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил, что его дважды звали в «Спартак».

«Да, Олег Романцев неоднократно звал в «Спартак». Два раза.

Первый раз. Я был в ЦСКА, мы где-то десятыми шли. Подхожу к старшим товарищам. Валера Минько… Спрашиваю, что делать. Они говорят: «В «Спартак» два раза не зовут. Иди. Но ты нам нужен здесь». Ну раз нужен здесь, то вопрос закрыт.

Отказать Олегу Ивановичу было самое сложное. Ролан Гусев отказал – и не поехал на чемпионат мира. Потом на сборе Романцев ко мне подходит: «Ну че?». Говорю: «Я нет», – сказал Радимов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • 49-летний Радимов работает советником в «Зените».
  • Также он работает экспертом на «Матч ТВ».
  • Игровую карьеру он завершил в 2008 году.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Радимов Владислав
