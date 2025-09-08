Мостовой прокомментировал конфликт Мусаева и Челестини: «Кому интересны комментарии какого-то Мусаева?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте Мурада Мусаева и Фабио Челестини.

Тренер «Краснодара» после матча раскритиковал поведение коллеги: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Мусаеву не понравилась реакция штаба Челестини на удаление Джона Кордобы.

Команды лидируют в РПЛ.

«Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны. По поводу того эпизода: да, скорее всего, это просто желтая. Джон Кордоба просто напугал ногой, ничего такого. А эмоции – они были везде и всегда будут. Сложись ситуация в обратную сторону, поверьте мне, футболисты «Краснодара» тоже кричали бы и хлопали. Я тысячу раз проходил такие ситуации.

Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», – сказал Мостовой.