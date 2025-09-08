Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал конфликт Мусаева и Челестини: «Кому интересны комментарии какого-то Мусаева?»

Мостовой прокомментировал конфликт Мусаева и Челестини: «Кому интересны комментарии какого-то Мусаева?»

Вчера, 14:39
9

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте Мурада Мусаева и Фабио Челестини.

  • Тренер «Краснодара» после матча раскритиковал поведение коллеги: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».
  • Мусаеву не понравилась реакция штаба Челестини на удаление Джона Кордобы.
  • Команды лидируют в РПЛ.

«Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны. По поводу того эпизода: да, скорее всего, это просто желтая. Джон Кордоба просто напугал ногой, ничего такого. А эмоции – они были везде и всегда будут. Сложись ситуация в обратную сторону, поверьте мне, футболисты «Краснодара» тоже кричали бы и хлопали. Я тысячу раз проходил такие ситуации.

Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад Челестини Фабио Мостовой Александр
Комментарии (9)
bashnat013
1757332294
Также как и а кого-то Мостового!
Ответить
k611
1757333062
Мусаев с Краснодаром стал чемпионом, а что выиграл Мостовой как тренер? Мусаев тоже может сказать что ему не интересно мнение человека, который профессионально не занимался тренерской работой...
Ответить
Просто-333
1757333616
Шут верен себе: Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны". А откуда ты тогда о них знаешь и постоянно о них высказываешься? Не просто шут, а шут гороховый...
Ответить
subbotaspartak
1757336083
Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», – сказал Мостовой..... До тех пор, пока они в здравом рассудке.
Ответить
алдан2014
1757336084
Саша,выражаясь твоим сленгом,Мусаев как тренер выиграл чемпионат. А ты пока ноль на проф.уровне. бла - бла одни
Ответить
polt
1757336335
Напыщенный павиан.
Ответить
Spartak_forv@
1757342178
Размах футбольной мысли
Ответить
Qachkai
1757343783
"Какой-то Мусаев" главный тренер действующих чемпионов России. А ты кто? Обычный тролль. Твои былые футбольные заслуги уже мало кто помнит, да и не было их, по большому счёту.
Ответить
Foxitkuban
1757395951
Кому интересны комментарии какого-то Мостового, о комментариях Мусаева?
Ответить
