Мусаев недоволен поведением Челестини: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Идет Кордоба после удаления, встают все тренеры и футболисты (ЦСКА) и хлопают ему, провоцируют. Если в Швейцарии нормально так делать, то в России впервые подобное вижу.

Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет», – сказал Мусаев.