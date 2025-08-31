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  • Мусаев недоволен поведением Челестини: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет»

Мусаев недоволен поведением Челестини: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет»

31 августа 2025, 21:47
17

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Идет Кордоба после удаления, встают все тренеры и футболисты (ЦСКА) и хлопают ему, провоцируют. Если в Швейцарии нормально так делать, то в России впервые подобное вижу.

Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет», – сказал Мусаев.

  • Кордобу удалили на 56-й минуте. Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
  • Вдесятером «Краснодар» удержал ничью с ЦСКА – 1:1.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Мусаев Мурад Челестини Фабио
Комментарии (17)
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neim
1756666452
Не знаю как в Швейцарии, но в Краснодаре так, как себя ведёт Кордоба, ни кто себя раньше не вёл.
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Gwynbleidd
1756666487
У нас вроде бы мужик должен быть мужиком и признать, что твоя команда провалилась и отскочила, но у тебя в отличии от Чилистини и Слишковича нет достоинства, после прошлого сезона, когда судьи вас откровенно тащили похоже звезду поймал...
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aaaaahhhh
1756666690
а что, они его в задницу должны были пинать, за фол которого возможно и не было?
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balam
1756666894
у вас это где?
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bset
1756667589
Я вообще не понял этот момент. Какие-то стычки. И Акинфеев его выпихивал с поля, и другие игроки. Судья явно упустил ход игры, раз такое позволял исполнять. Понятно, эмоции, и Кордоба уж сильно затянул с уходом с поля. Но это проблема судьи, а не игроков.
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mutabor0992
1756668589
Походу в РПЛ всего два мужчины...Они же джигиты.Остальные так...Ну первый это такой с усами,а второй в Краснодаре.гыыы
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jerry093
1756668861
мусаев походу был в коме когда были тедеско с гончаренко ))
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Cleaner
1756675018
Мусаев, Кордобе хлопали, потому, что поддерживали его. Как это, такого КОРОЛЯ российского футбола НИ ЗА ЧТО удалили! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Чилим.
1756691042
Читаю комментарии ниже: как же это по нашему. Обосрать соперника с ног до головы, получив при этом полное моральное удовольствие. Но когда подобное случается в вашей команде- поднять вой негодования на всю ивановскую. Молодцы. Так держать.
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boris63
1756691675
Ты бы лучше Муса на своего бычка комолого посмотрел, чудик. Что ему надо было в ножки поклонница, сам сто процентов виноват раз в башке вата.
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