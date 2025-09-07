Мусаев позвонил Челестини: подробности

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев позвонил коллеге из ЦСКА Фабио Челестини после очного матча (1:1).
«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА – «Краснодар» из-за удаления Джона Кордобы.
Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», – сообщил источник.
- Тренер «Краснодара» после матча раскритиковал поведение коллеги: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».
- Мусаеву не понравилась реакция штаба Челестини на удаление Джона Кордобы.
- Команды лидируют в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»