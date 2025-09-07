Мусаев позвонил Челестини: подробности

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев позвонил коллеге из ЦСКА Фабио Челестини после очного матча (1:1).

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА – «Краснодар» из-за удаления Джона Кордобы.

Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», – сообщил источник.