Карпина уличили в дилетантстве: «Не специалист в футболе, не понимает его»

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев усомнился в тренерском уровне Валерия Карпина. Он работает в «Динамо» и сборной России.

«История – великое дело, и «Динамо» – великолепный клуб. Комплектование игроками нормальное – ребята играющие. Я всегда говорил: Карпин – не динамовский тренер. Есть определeнные причины, когда из «Спартака» не могут работать в «Динамо». Дело в тренере, я не вижу творческого подхода в игре «Динамо». Нет подготовленных комбинаций, хаотично передвигаются по полю, но это же не игра, так даже во дворе не играют. Стандартные положения – это ерунда.

Карпин пока не проявил себя – ни в «Ростове», ни тем более в «Динамо». Многие тренеры не осознают, что они не понимают футбол, и действуют наудачу. Карпин, мне кажется, не специалист в футболе, он его не понимает.», – сказал Пономарeв.