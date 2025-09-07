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  • Карпина уличили в дилетантстве: «Не специалист в футболе, не понимает его»

Карпина уличили в дилетантстве: «Не специалист в футболе, не понимает его»

7 сентября 2025, 15:55
16

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев усомнился в тренерском уровне Валерия Карпина. Он работает в «Динамо» и сборной России.

«История – великое дело, и «Динамо» – великолепный клуб. Комплектование игроками нормальное – ребята играющие. Я всегда говорил: Карпин – не динамовский тренер. Есть определeнные причины, когда из «Спартака» не могут работать в «Динамо». Дело в тренере, я не вижу творческого подхода в игре «Динамо». Нет подготовленных комбинаций, хаотично передвигаются по полю, но это же не игра, так даже во дворе не играют. Стандартные положения – это ерунда.

Карпин пока не проявил себя – ни в «Ростове», ни тем более в «Динамо». Многие тренеры не осознают, что они не понимают футбол, и действуют наудачу. Карпин, мне кажется, не специалист в футболе, он его не понимает.», – сказал Пономарeв.

  • Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
  • У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.
  • Ближайший соперник – «Спартак» (13 сентября).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (16)
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1757250708
Бл*, кто его всё время спрашивает. Дед, закончивший карьеру футболиста в 1969 году, пятьдесят шесть м*ть *го лет назад, и с тех пор вообще никаким боком в футболе не работавший, безусловно знает его лучше.
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САДЫЧОК
1757251775
Карпин не тренер с трофеями 0!
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alex1951
1757252489
Уважая Пономарева с тех самых пор ,скажу, Карпуша в Динамо не рвался...направили.... Понятно Динамо - это не его....Но Москва не сразу строилась.....
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...короче
1757255362
...как бы кто ни относился к Карпину и его профессиональной деятельности, но такое в общественное пространство заявлять - это перебор, на мой взгляд, хоть и у меня самого иллюзий на его счёт, тоже нет...
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ySS
1757256201
Дедуле денежек немного не помешает за интервью)
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mihail200606
1757256966
Дед че то слишком ворчливый...
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Алекс636363
1757258246
полностью поддерживаю. у карпина только самомнение и хамство прет изо всех щелей. очень неприятная и недалекая личность. хотя футболистом был неплохим. но как тренер он отстойный
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Burtaze
1757263807
Пудель ещё всем покажет какой он кусачий
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balam
1757309206
Карпину надо ответить по гусарски-мы себя проявим в гребли
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