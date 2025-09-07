Зенитовец Вега описал матч со «Сьоном» одним прилагательным

Латераль «Зенита» Роман Вега высказался о товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).

– Роман, поздравляем с первым голом за «Зенит», пусть и в товарищеском матче! Как вам игра?

– Большое спасибо! Отличный матч, повторю то, что говорил в перерыве: это возможность получить игровую практику, чтобы двигаться намеченным курсом. Сейчас мы сосредоточимся на продолжении тренировочного процесса и, когда возобновится сезон, будем готовы выкладываться на максимум.

– Оцените эту встречу с точки зрения полученной физической нагрузки.

– Как я и сказал, очень важно проводить матчи во время международной паузы, поддерживая игровой ритм. Так что работаем в поте лица и продолжаем в том же духе! Мы на верном пути.