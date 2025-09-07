Зенитовец Вега описал матч со «Сьоном» одним прилагательным

Латераль «Зенита» Роман Вега высказался о товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).
- Голы у «Зенита» забили Матео Кассьерра на 11-й и 28-й минутах, Роман Вега на 45+2-й, Александр Соболев на 56-й и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти.
- У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й, Али Кабакалман на 45-й и Тео Бушларем на 81-й.
- «Зенит» занимает в РПЛ 5-е место с 12 очками после 7 туров.
– Роман, поздравляем с первым голом за «Зенит», пусть и в товарищеском матче! Как вам игра?
– Большое спасибо! Отличный матч, повторю то, что говорил в перерыве: это возможность получить игровую практику, чтобы двигаться намеченным курсом. Сейчас мы сосредоточимся на продолжении тренировочного процесса и, когда возобновится сезон, будем готовы выкладываться на максимум.
– Оцените эту встречу с точки зрения полученной физической нагрузки.
– Как я и сказал, очень важно проводить матчи во время международной паузы, поддерживая игровой ритм. Так что работаем в поте лица и продолжаем в том же духе! Мы на верном пути.
Источник: официальный сайт «Зенита»