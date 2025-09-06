Смородская встала на защиту Карпина: «Он отличный тренер»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не согласна с критикой в адрес Валерия Карпина.

Тренер с июня совмещает работу в «Динамо» и сборной России.

Национальная команда накануне не смогла победить Иорданию – 0:0.

– Стоит ли Карпину отдохнуть от тренерской работы?

– Нет, я так не считаю. Он отличный тренер. А то, что сборная плохо играет, не его вина.

Как он должен воодушевить команду? Целей никаких нет. Берешь или не берешь отпуск, от этого турнирная мотивация у сборной России не появится.