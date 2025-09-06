Смородская встала на защиту Карпина: «Он отличный тренер»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не согласна с критикой в адрес Валерия Карпина.
- Тренер с июня совмещает работу в «Динамо» и сборной России.
- Национальная команда накануне не смогла победить Иорданию – 0:0.
– Стоит ли Карпину отдохнуть от тренерской работы?
– Нет, я так не считаю. Он отличный тренер. А то, что сборная плохо играет, не его вина.
Как он должен воодушевить команду? Целей никаких нет. Берешь или не берешь отпуск, от этого турнирная мотивация у сборной России не появится.
- Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
- У них 3 победы в 10 матчах под руководством Карпина.
Источник: «Советский спорт»