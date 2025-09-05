Кавазашвили: «Нет в России классных вратарей, кроме одного»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в российском футболе есть вратарский кризис.
«Нет у нас никаких классных вратарей. Пальму первенства даю только Игорю Акинфееву – как лучшему вратарю. Он прекрасно играет за ЦСКА.
К сожалению, мы сами испортили российских вратарей этими дурацкими постоянными пасами в штрафной своему защитнику, создавая себе опасные моменты», – сказал Кавазашвили.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он пропустил 723 гола в 805 матчах.
Источник: «Советский спорт»