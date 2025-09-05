Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Нет в России классных вратарей, кроме одного»

Кавазашвили: «Нет в России классных вратарей, кроме одного»

5 сентября, 22:22
6

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в российском футболе есть вратарский кризис.

«Нет у нас никаких классных вратарей. Пальму первенства даю только Игорю Акинфееву – как лучшему вратарю. Он прекрасно играет за ЦСКА.

К сожалению, мы сами испортили российских вратарей этими дурацкими постоянными пасами в штрафной своему защитнику, создавая себе опасные моменты», – сказал Кавазашвили.

  • 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Он пропустил 723 гола в 805 матчах.

Еще по теме:
Кавазашвили высказался о ситуации с Луневым, использовавшим снюс 2
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку» 15
Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых иностранца, остальные – мешки с дерьмом» 18
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
FCSpartakM
1757100774
пока Агкацев без косяков вроде. А так в целом вратари усреднились, но их много
СильныйМозг
1757101402
В этом компоненте Семак чемпион. Скоро, будет нападающих заставлять отдавать пас своему вратарю!
b1rins
1757105172
Нет в России классных вратарей, кроме одного»----- Напомнило- как шахеды самоубийцы взрывали себя с криками-- нет бога кроме аллаха. " Взрыв в петербургском метрополитене прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Следственного комитета России, теракт осуществил Акбаржон Джалилов. По обвинению в подготовке также были задержаны 11 человек, все они получили длительные тюремные сроки. В результате трагедии пострадали 67 человек, 16 погибли — в их числе и сам исполнитель теракта."
алдан2014
1757131065
Игореша молодец. Вопросов нет
