Генич – о Карпине: «Ситуация хреновая»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о проблемах Валерия Карпина.

Тренер с июня совмещает работу в «Динамо» и сборной России.

Национальная команда накануне не смогла победить Иорданию – 0:0.

«Ситуация хреновая. Просто не понимаю, почему «Динамо» на это пошло. Почему на это идeт «Ростов» – понятно. Почему на это идeт РФС – не понимаю.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко, почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение?» – сказал Генич.