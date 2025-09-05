Генич – о Карпине: «Ситуация хреновая»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о проблемах Валерия Карпина.
- Тренер с июня совмещает работу в «Динамо» и сборной России.
- Национальная команда накануне не смогла победить Иорданию – 0:0.
«Ситуация хреновая. Просто не понимаю, почему «Динамо» на это пошло. Почему на это идeт «Ростов» – понятно. Почему на это идeт РФС – не понимаю.
При всем уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко, почему РФС на это идет и разрешает тренеру сборной совмещение?» – сказал Генич.
- Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
- У них 3 победы в 10 матчах под руководством Карпина.
Источник: «Матч ТВ»