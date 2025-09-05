Пономарев разнес сборную России за ничью с Иорданией

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Иордании.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

«Смотрел без всякого удовольствия. Как мне игра? Никак. Я такой слабой сборной и игроков давно не видел. Этим футболистам всего не хватает: и паса, и класса. Нет искры.

В первом тайме иорданцы были сильнее. Только у Воробьева был момент. Они неготовые вышли.

Во втором тайме, когда появились Глебов, Батраков и Мусаев, стало получше. Но в целом, так себе зрелище. Не яркие у нас игроки: топорные, все делают медленно. Надо играть красочнее», – сказал Пономарев.