Пономарев разнес сборную России за ничью с Иорданией

Сегодня, 00:39
9

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Иордании.

  • Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.
  • Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

«Смотрел без всякого удовольствия. Как мне игра? Никак. Я такой слабой сборной и игроков давно не видел. Этим футболистам всего не хватает: и паса, и класса. Нет искры.

В первом тайме иорданцы были сильнее. Только у Воробьева был момент. Они неготовые вышли.

Во втором тайме, когда появились Глебов, Батраков и Мусаев, стало получше. Но в целом, так себе зрелище. Не яркие у нас игроки: топорные, все делают медленно. Надо играть красочнее», – сказал Пономарев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Иордания Россия Пономарев Владимир
алдан2014
1757028947
Валера...
Ответить
boris63
1757038034
Не смотрел игру, но ветерану поверю.
Ответить
Шер1980
1757040384
Это тебе не бруней, это полфиналист кубка азии, досрочний участник чм 2026 года.
Ответить
Obojaemiy
1757051093
Выпишите дедушке таблетки уже..
Ответить
nik55
1757053417
какой тренер такая и сборная
Ответить
Из Твери Леха
1757053580
Сборная России непобедима при Валере! Что еще надо?
Ответить
vvv123
1757054141
Толпа краснопузых без системы с целевой функцией - бы так сказал. Вы шли побегать в товарнике!
Ответить
O-kolesov
1757058161
Рукоблуда не взяли, вот и результат.
Ответить
