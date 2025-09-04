Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов знает, как Матвею Сафонову вести себя в «ПСЖ».

«Вести так, как и должно быть в профессиональном клубе. Ты в первую очередь футболист клуба «ПСЖ» и должен делать все ради его интересов. Не тянуть на себя одеяло, не показывать характер, что нравится и что не нравится.

Так сейчас все происходит. Думаю, так и будет дальше», – сказал Кафанов.