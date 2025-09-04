Введите ваш ник на сайте
Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»

Сегодня, 16:46
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов знает, как Матвею Сафонову вести себя в «ПСЖ».

«Вести так, как и должно быть в профессиональном клубе. Ты в первую очередь футболист клуба «ПСЖ» и должен делать все ради его интересов. Не тянуть на себя одеяло, не показывать характер, что нравится и что не нравится.

Так сейчас все происходит. Думаю, так и будет дальше», – сказал Кафанов.

  • В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Сейчас Матвей в сборной России.

Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1756995671
кусок кизяка из туркменского колхозчи учит вратарясборной каксебя вести в гламуре)))) Волерагаси козла. скрипачбольше не нужен.))
Ответить
subbotaspartak
1756997609
Может ему в воротах постоять...
Ответить
