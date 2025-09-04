Реакция Семака на ужесточение лимита

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что ужесточение лимита на легионеров снизит конкурентноспособность российского футбола.

– Как вы относитесь к возможному новому лимиту на легионеров?

– Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Прогресс в последние 20–25 лет связан с тем, что лимит отсутствовал.

Сейчас мы хотим вернуться к тому, что уже проходили. Мы станем гораздо менее конкурентными, в том числе в еврокубках. И абсолютная загадка для меня – зачем делать лимит в лимите. Люди будут сидеть, в зависимости от правила количества легионеров на поле и в заявке. Силы футболу это безусловно не добавляет.

– Как вы относитесь к идее министра спорта о потолке зарплат?

– Мне сложно комментировать. Я тренер, министр занимается более серьезными и всеобъемлющими вопросами. Сложно комментировать. Но искусственно ограничивать что‑то, как мне кажется, сложно. Чемпионат у нас сейчас интересный, конкурентноспособный. Но определенные условия могут это снизить.