Реакция Семака на ужесточение лимита

Сегодня, 11:51
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что ужесточение лимита на легионеров снизит конкурентноспособность российского футбола.

– Как вы относитесь к возможному новому лимиту на легионеров?

– Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Прогресс в последние 20–25 лет связан с тем, что лимит отсутствовал.

Сейчас мы хотим вернуться к тому, что уже проходили. Мы станем гораздо менее конкурентными, в том числе в еврокубках. И абсолютная загадка для меня – зачем делать лимит в лимите. Люди будут сидеть, в зависимости от правила количества легионеров на поле и в заявке. Силы футболу это безусловно не добавляет.

– Как вы относитесь к идее министра спорта о потолке зарплат?

– Мне сложно комментировать. Я тренер, министр занимается более серьезными и всеобъемлющими вопросами. Сложно комментировать. Но искусственно ограничивать что‑то, как мне кажется, сложно. Чемпионат у нас сейчас интересный, конкурентноспособный. Но определенные условия могут это снизить.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пригожин Женя
1756976373
так сережа это ты виноват засилием бразильцев в зените.. 1-2 клуба самых позорных зенит и спартак подставили всех.
Ответить
BRO_football
1756977533
Ну и правильно. Давно пора Зенит отправить в Первую лигу. И лимит на легионеров в этом поможет. Это позор. Самый государственный клуб в России не может воспитать себе хороших молодых футболистов с российским паспортом. На что же уходят государственные деньги? На бразильцев! Почему-то европейские клубы сами работают со своими воспитанниками и вводят их в свой стартовый состав. И им для этого не нужен лимит на легионеров. И только нашим российским клубам надо дать пинок под зад, чтобы взялись за ум и начали работать со своей футбольной академией.
Ответить
bashnat013
1756980215
Думаю в Уфе ему по барабану будет какой лимит!И таких команд вся страна
Ответить
Fibercore
1756980251
Что-то наличие легионеров в ЗПРФ не помогло Семаку выходить из не самых сильных групп ЛЧ. Причём, тогда леги были намного сильнее нынешних. А вот загубленных ЗПРФ российских игроков было не мало. Так что, не Семаку высказывать недовольство лимитом.
Ответить
Gazelvagen877
1756981412
Трепло. Первый ныть начнет, когда Бразил не хват будет и плавать будет в середине таблицы. Ну конечно им будут паспорта скорее всего выдавать прям в пулково
Ответить
