Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил заявление главы УЕФА Александера Чеферина о санкциях.

Словенский функционер в интервью Politico признал бессмысленным бан российских команд.

Они не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.

«Это ничего не значащая новость. Она ни горячо, ни холодно нам не делает. От этих высказываний не зависит ничего. От чего зависит, коротко и ясно, сказал Валерий Карпин. Сначала должны быть политические договоренности, потом уже допуск.

Это касается не только футбола, но и биатлона, например. Есть федерации, которые менее зависят от политического процесса, есть, которые всецело зависят – футбол одна из них», – заявил Губерниев.